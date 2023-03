USA drücken bei möglichem TikTok-Verbot aufs Tempo

Die US-Regierung drückt beim anvisierten Verbot der chinesischen Video-Plattform TikTok aufs Tempo. Nachdem ein überparteilicher Gesetzesentwurf von einem Dutzend Senatoren am Dienstag in den Kongress eingebracht wurde, erklärte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan: „Wir freuen uns darauf, mit Demokraten und Republikanern an diesem Gesetzesentwurf weiterzuarbeiten, und fordern den Kongress auf, rasch zu handeln.“