„Hase Hase“- eine kluge Satire mit Sozialkritik

Ein unvorstellbares Familienchaos

Vater Hase (Kristoffer Nowak) wird arbeitslos, schämt sich dafür und fährt untertags mit öffentlichen Verkehrsmitteln kreuz und quer durch die Stadt, damit es niemand merkt. Der älteste Sohn (Tom Hospes) handelt mit Waffen. Jeannot, sein jüngerer Bruder (Raphael Kübler), schließt sich einer Terroristengruppe an und wird von der Justiz gesucht. Auch die Ehen der gut versorgt geglaubten Töchter Marie und Lucie (Ulrike Lasta und Sara Nunius) scheitern. Sie alle fliehen zu Mama (Petra Alexandra Pippan) in die beengte Wohnung ihrer Kindheit. Mama ist in diesem Chaos die Konstante. Sie treibt, obwohl der Gerichtsvollzieher ununterbrochen vor der Türe steht, immer wieder Essbares auf. Zu all dem zieht noch die einsame Nachbarin Frau Dupperi (Jan Schreiber) bei der Familie Hase ein.