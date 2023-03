Für die Zukunft wurde in Tirol wieder demonstriert

Mit faulen Ausreden ziehen sich Politiker aus der Verantwortung, lautet der Vorwurf von Fridays For Future. Waren zuletzt die Klimaaktivisten der Letzten Generation mit ihren Klebeaktionen vermehrt in den Medien, riefen gestern wieder Fridays For Future zum weltweiten Klimastreik auf. In Österreich wurde in neun Städten demonstriert, zwei davon in Tirol: Kufstein und Innsbruck. Mehr als 1100 Menschen gingen am Freitagnachmittag laut Polizei in der Landeshauptstadt auf die Straße, in Kufstein waren es immerhin 200. Mit Papp-Schildern, Seifenblasen und dem Street NoiseOrchestra zogen die Demonstranten gewohnt friedlich von der Universität über den Südring zum Landhausplatz.