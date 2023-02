Novak Djokovic startet in Dubai mit Zittersieg!

Djokovic, der seit Montag mit 378 Wochen an der Spitze der Weltrangliste den alleinigen Allzeit-Rekord hält, will in Dubai auch sein drittes Saison-Turnier gewinnen - nach den Erfolgen in Adelaide und beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres in Melbourne. Gegen den Qualifikanten Machac lief es für den 22-fachen Grand-Slam-Champion mit einem 6:3 zunächst nach Plan, danach reichte dem Underdog ein Break um sich mit demselben Ergebnis durchzusetzen.