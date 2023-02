Slalom-Farce war keine Werbung für den US-Markt

Die Flucht vor dem großen Schneesturm! Nach dem verspäteten Ende des irren Slaloms in Palisades Tahoe verließ der Weltcup-Tross in Windeseile Kalifornien. Jene Österreicher, die direkt zu den drei Speed-Rennen nach Aspen weitermussten, änderten aufgrund der Schneemassen ihren Plan. Stiegen nicht in den Flieger Richtung Colorado, sondern absolvierten die 1500 Kilometer mit dem Auto! Auf dem „Roadtrip“ durch die USA gab es für Marco Schwarz, Chefcoach Marko Pfeifer & Co. immerhin reichlich Gesprächsstoff.