Heuer schon sieben Tote auf Salzburgs Straßen

2023 bereits 47 Menschen in Österreich im Verkehr getötet

Alleine am vergangenen Wochenende verunglückten in ganz Österreich fünf Verkehrsteilnehmer tödlich, in der vergangenen Woche waren es in Summe neun Verkehrstote. In den ersten beiden Monaten 2023 sind 47 Menschen bei Verkehrsunfällen auf Österreichs Straßen gestorben, berichtet das Innenministerium am Montag.