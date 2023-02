10-Kilometer-Skating der Damen ab 12.30 Uhr LIVE

Stadlober war am Wochenende gesundheitlich angeschlagen im Skiathlon nicht über Platz 17 hinausgekommen. Die Olympia-Dritte lässt das heutige Rennen ebenfalls aus und hofft, bis zum Samstag wieder fit zu werden. Die ursprünglich mit Medaillenambitionen angereiste Salzburgerin ist aus dem ÖSV-Quartier in Tarvis bereits in die Heimat zurückgekehrt und will je nach Genesungsverlauf spätestens am Donnerstag zum Abschlussbewerb wieder anreisen.