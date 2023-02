Hocheffiziente Wärmepumpen für die Sanierung

Leichte Installation, hohe Effizienz: Luft/Wasser-Wärmepumpen

Dank höchster Effizienz und der Technologie, um sehr hohe Vorlauftemperaturen zu realisieren, eignen sich Ochsner Heizungswärmepumpen nicht nur für den Einsatz in Neubauten mit Fußbodenheizung, sondern auch in Bestandsbauten mit Heizkörpern. Somit kann die Nutzung älterer Immobilien perfekt mit den Anforderungen in Bezug auf Klimaschutz und laufende Kosten in Einklang gebracht werden. Luft/Wasser-Wärmepumpen, die den Großteil der Energie aus der Umgebungsluft beziehen, werden am häufigsten installiert, da ihr Einbau leicht und so gut wie überall möglich ist.