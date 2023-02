Austria-Coach Wimmer: „Davon reden ist zu wenig“

Während es für Wimmer nach dem zweiten Heimsieg Abschied nehmen hieß, für Frau und Sohn ging es nach wenigen Tagen zurück in die Heimat: „Sie haben sich lustig gemacht, weil sie nach ein paar Stunden mehr von der Stadt gesehen haben als ich in acht Wochen“, so der 42-Jährige. Der während der Wartezeit beim Videobeweis zum 1:0 keine Miene verzog. „Der VAR ist der Grund, warum ich mir abgewöhnt habe, nach Toren zu jubeln. Generell versuche ich, die Referees nicht zu kritisieren, weil es nichts bringt.“ Ausnahmen bestätigen die Regeln, wie zu seiner Zeit als Co-Trainer in Deutschland: „Da hab ich einmal Gelb kassiert, wollte aber nur zeigen, dass ich auch noch dabei bin!“