GAK verliert das Spitzenduell bei Horn mit 1:2!

Der weiter viertplatzierte GAK hatte in der Winterpause nichts unversucht gelassen und vor allem die Offensive verstärkt. Der Deutsche Lenn Jastremski wurde von Bayern München ausgeliehen, der zu Beginn auf der Bank weilende Ukrainer Bohdan Viunnyk vom FC Zürich. In Horn bestimmten dennoch vorerst die Hausherren das Geschehen und hätten in der ersten Halbzeit gut und gerne vorlegen können. Okan Yilmaz traf bei der besten Chance nach einer halben Stunde die Stange. Die „Rotjacken“ kamen verbessert aus der Kabine, in Führung gingen verdientermaßen die Horner. Yilmaz (61.) traf per Abstauber, nachdem Jakob Meierhofer einen Schuss noch an die Stange gelenkt hatte.