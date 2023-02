Putin forciert „Stärkung der nuklearen Triade“

Kremlchef Wladimir Putin will die Entwicklung russischer Nuklearstreitkräfte weiter vorantreiben. „Der Stärkung der nuklearen Triade werden wir nach wie vor verstärkte Aufmerksamkeit widmen“, sagte er in einer vom Kreml veröffentlichten Rede anlässlich des „Tags des Vaterlandsverteidigers“ am Donnerstag.