Bergretter bestürzt über „kühnen“ Fake-Kollegen

Medien seines Heimatlandes feierten den Deutschen (Name der Redaktion bekannt) in den vergangenen Tagen als Spezialist für eh alles. „Bergretter (...) sucht mit einem Team aus sechs Ärzten im türkischen Erdbebengebiet nach verschütteten Menschen.“ - So beginnt etwa ein Onlinebericht des WDR. Heldentaten des Spezialisten folgen.