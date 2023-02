Endstation Rom! Salzburg fliegt aus Europa League

Große Kjaergaard-Chance

Salzburg trat vor der Pause nur selten in der Offensive in Erscheinung. In der 13. Minute landete der Ball eher zufällig bei Maurits Kjaergaard, der Däne schoss jedoch aus rund sieben Metern klar daneben. In der 35. Minute flog ein Kopfball von Junior Adamu deutlich über die Latte.