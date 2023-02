Salzburger treffen auf AS Rom - LIVE ab 18.45 Uhr

Jaissle: „Wir wollen in beiden Spielen sehr, sehr mutig auftreten. Aber es ist eine absolute Challenge für uns, hier zu bestehen.“ Das hat auch mit dem Trainer des Gegners zu tun. „Wenn ein Kollege am Seitenrand steht, der einer der weltbesten Trainer ist, ist es natürlich etwas Besonderes“, sagte Jaissle über Mourinho. „Ich habe unglaublichen Respekt vor seiner Karriere. Was er erreicht hat, ist schon einzigartig.“ Der Portugiese gewann als einziger Trainer alle drei Europacup-Bewerbe, im Vorjahr mit der Roma erstmals die Conference League. Dazu kommen unter anderem drei Meistertitel in England mit Chelsea, zwei in Italien mit Inter Mailand und einer in Spanien mit Real Madrid.