Sensationell! Trimmel-Team Union eliminiert Ajax

Ergebnisse - Sechzehntelfinal-Rückspiele:



AS Roma - Red Bull Salzburg 2:0 (2:0)

Tore: Belotti (33.), Dybala (40.)

Hinspiel 0:1 - Roma mit Gesamtscore von 2:1 weiter



Manchester United (Sabitzer Ersatz) - FC Barcelona 2:1 (0:1)

Tore: Fred (47.), Antony (73.) bzw. Lewandowski (18./Elfmeter)

Hinspiel 2:2 - United mit Gesamtscore von 4:3 weiter



Union Berlin (Trimmel Ersatz) - Ajax Amsterdam (Grillitsch Ersatz) 3:1 (2:0)

Tore: Knoche (20./Elfmeter), Juranovic (44.), Doekhi (50.) bzw. Kudus (47.)

Hinspiel 0:0 - Union mit Gesamtscore von 3:1 weiter.



AS Monaco - Bayer 04 Leverkusen (Pentz Ersatz) 3:5 i.E. (2:3 n.V., 2:3,1:2)

Tore: Ben Yedder (19./Elfmeter), Embolo (84.) bzw. Wirtz (13.), Palacios (21.), Adli (58.)

Hinspiel 3:2 - Leverkusen nach Elfmeterschießen weiter



FC Midtjylland - Sporting Lissabon 0:4 (0:1)

Tore: Coates (21.), Goncalves (50., 77.), Gartenmann (85./Eigentor)

Gelb-Rot: Paulinho (38./FCM)

Hinspiel 1:1 - Sporting mit dem Gesamtscore von 5:1 weiter



PSV Eindhoven (mit Mwene) - FC Sevilla 2:0 (0:0)

Tor: De Jong (77.), Silva (95.)

Rote Karte: Mauro Junior (97./PSV)

Hinspiel 0:3 - Sevilla mit dem Gesamtscore von 3:2 weiter



FC Nantes - Juventus Turin 0:3 (0:2)

Tore: Di Maria (5., 20./Elfmeter, 78.)

Rote Karte: Pallois (18./FCN)

Hinspiel 1:1 - Juventus mit dem Gesamtscore von 4:1 weiter



Bereits für das Achtelfinale qualifiziert:

Arsenal, Betis Sevilla, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Saint-Gilloise



Auslosung am Freitag, 13.00 Uhr in Nyon.