Mulmiges Gefühl? Das sagt Red-Bull-Zampano Marko

Wegen der Budgetüberschreitung wurde Red Bull Windkanalzeit gestrichen. Muss man mit einem mulmigen Gefühl in die Tests am Donnerstag in Bahrain gehen?

Wir wussten, dass unsere Arbeit im Windkanal sitzen muss, es keinen Spielraum für Experimente gibt. 2022 hatten wir das beste Auto - wenn dieses, welches rechtzeitig fertig wurde, funktioniert, wovon ich überzeugt bin, ist das mulmige Gefühl eher bescheiden.