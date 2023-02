Mbappe und Messi retten PSG, Neymar auf Trage out

Anders als noch bei der 0:1-Heimniederlage am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München konnte der zuvor am Oberschenkel verletzte Mbappe neben Neymar und Messi von Beginn an stürmen. Der Franzose zeigte bei der 1:0-Führung (11.) auch sofort, warum er der große PSG-Hoffnungsträger ist. Nach Neymars 2:0 schaltete PSG einen Gang zurück und wurde mit drei Gegentoren in Folge bestraft.