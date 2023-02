Werkstätte mit Gasflaschen stand in Vollbrand!

Um 14.33 Uhr ging der Notruf der Hausbewohner an die Feuerwehr Ramsau am Dachstein ein: Ein Nebengebäude eines Anwesens stand in Vollbrand. Für die Herstellung der Wasserleitung und den umfassenden Löschangriff, auch unter schwerem Atemschutz, veranlasste die Einsatzleitung die Nachalarmierung der Feuerwehren Schladming, Haus und Oberhaus.