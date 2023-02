Landeshauptleute-Vorsitz: Burgenland als Gastgeber

Den Auftakt im Tagungs-Reigen machen bis April einige Experten-Konferenzen. So treffen etwa die Leiter der Verfassungsdienste in Eisenstadt zusammen. Zudem gibt es auch ein Vorbereitungsgespräch der Naturschutzreferenten und eine Tagung von E-Health-Experten. Ab Mai sind die Konferenzen dann schon wesentlich prominenter besetzt. So kommen die Landesfinanzreferenten am 4. und 5. Mai auf Burg Schlaining zusammmen, dann folgen die Landesamtsdirektoren in Eisentadt, die Gesundheitsreferenten in Pamhagen und die Umweltreferenten.