Ärger bei Bergrettern über vermeintliche „Notlage“

„Muss es wirklich sein, abends im Dunkeln mit einer Stirnlampe neben einer viel befahrenen Straße in einen Eisfall einzusteigen?“, machten die Ginzlinger Bergretter in einem Posting in den sozialen Medien ihrem Ärger Luft. Der war auch deshalb so groß, weil laut Augenzeugen die Stirnlampe eines Kletterers nach hinten rot blinkte. Die Konsequenz: Zahlreiche Autofahrer, die in der Schluchtstrecke nach Ginzling unterwegs waren, vermuteten eine Notlage.