TSV Hartberg gegen Sturm Graz - ab 17 Uhr LIVE

Hartberg schöpft auch aus den jüngsten Heimauftritten gegen Sturm Hoffnung. Am 3. Oktober 2021 gab es einen 3:2-Sieg zu bejubeln, davor holten die Blauweißen 2020/21 ein Remis (1:1). Die Heimspielbilanz der Hartberger gegen Sturm in der Bundesliga lässt sich sehen: In fünf Spielen in der Profertil Arena gab es drei Siege bei einem Remis und einer Niederlage.