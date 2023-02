Burgenlands Nummer 1 - Draßburg mit klarem Ziel

Es war keine leichte Hinrunde in der Regionalliga Ost für den ASV Draßburg. Einem schlechten Start folgte ein tolles Finish. Nach 16. Runden liegen die Burgenländer auf Platz 7 in der Tabelle und sind somit auch bestes burgenländisches Team. Trainer Michael Porics war eine Woche vor Rückrundenstart bei uns in der 3. Liga zu Gast.