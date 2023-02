YouTube-Chefin Susan Wojcicki kündigt Rücktritt an

Nach neun Jahren an der Spitze der weltweit erfolgreichsten Videoplattform hat YouTube-Chefin Susan Wojcicki am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Wojcicki, eine der bekanntesten Frauen im kalifornischen Silicon Valley, wird einen Beraterposten beim Mutterkonzern Google annehmen. Wojcicki gehört dem Internetriesen bereits seit der Gründung als Start-up in einer Garage an.