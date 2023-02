Ohne Kater, aber mit Genuss durch die Fastenzeit

Alkoholfreier Trinkgenuss ist mehr als nur eine Schnapsidee. Pünktlich zur Fastenzeit gärt in vielen der Wunsch, dem Körper etwas Gutes zu tun - der Verzicht auf Alkohol bietet sich also zumindest für 40 Tage lang an. Die „Krone“ hat tief ins Glas geschaut und alkoholfreie Alternativen zu klassischen Cocktails, Wein und Sektsorten getestet.