Wo es Strom und Gas jetzt wieder billiger gibt

Es ist noch nicht lange her, da flatterten nicht nur drastische Preiserhöhungen der Versorger ins Haus, sondern sogar Kündigungsschreiben von alternativen Energieanbietern. Grund dafür waren die enormen Preisanstiege am Markt durch den Krieg in der Ukraine. Das führte zu einem Kundenansturm bei den Landesenergieriesen Wien Energie, EVN, Energie AG, Kelag & Co. Zuletzt haben sich allerdings die Großhandelspreise wieder etwas entspannt, vor allem bei Gas (Grafik).