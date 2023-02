Familie des Verdächtigen: „Samuel war feinfühlig“

Fassungslos, ratlos nach Erklärungen suchend und in Gedanken beim Sohn und Enkerl, aber auch bei der Familie seines Opfers: Angehörige von Samuel Z. (18) sitzen in der kargen Stube der Oma im Bezirk Perg, können nicht verstehen, dass am Vortag die Polizei vor der Tür stand und ihnen mitteilte, dass Samuel wegen Mordverdachts verhaftet wurde.