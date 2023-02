Smarte Kameras sollen Sushi-Terroristen überführen

Seinen Anfang nahm das Phänomen in der japanischen Running-Sushi-Kette Sushiro, wo eben jenes Video eines Buben entstand, der seinen mit Speichel benetzten Finger in vorbeifahrende Speisen steckt und recht ungeniert den Deckel einer Sojaflasche abschleckt. Der inzwischen millionenfach geklickte Clip und die Reaktionen darauf ließen die Aktien der Muttergesellschaft von Sushiro um fast fünf Prozent fallen - und riefen zahlreiche Nachahmer auf den Plan. Schnell machten weitere Videos die Runde, in denen es Restaurant-Besucher mit der Hygiene weniger genau nehmen.