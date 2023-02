So geht‘s schneller durch die Flughafenkontrolle

„Eine gute Vorbereitung beim Packen des Handgepäcks kann die Wartezeit bei den Sicherheitskontrollen an Flughäfen erheblich verkürzen. Auch wenn Flugreisende auf bestimmte Abläufe bei der Sicherheitskontrolle keinen Einfluss haben und es besonders in der Hauptreisezeit zu längeren Wartezeiten kommen kann, hilft es, wenn Flugreisende so einfach wie möglich zu kontrollieren sind. So können die Sicherheitsmitarbeitenden effektiver arbeiten und die Flugreisenden sind schneller im Flugzeug“, so Claudia Brosche, Fluggastrechtsexpertin bei Flightright.