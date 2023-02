„Das hat mehr bewirkt als drei Goldmedaillen“

Weltberühmt. Zwei Sekunden, die alles veränderten. Woran viele ein Leben lang arbeiten, schaffte Hermann Maier in kürzester Zeit. Ungewollt machte sich der „Herminator“ bei seinem Abflug in Nagano einen Namen. Rund um den Globus. „Natürlich war ich auch vorher schon weltberühmt“, lacht Maier. „Aber im Ernst: Der Sturz hat wahrscheinlich schon mehr bewirkt, als hätte ich drei olympische Goldmedaillen gewonnen. Das Ereignis zur besten Sendezeit in Amerika hat natürlich dazu beigetragen“, so Maier. Der 25 Jahre nach diesem spektakulären Abflug gesteht: „Ich hätte gerne wieder diesen körperlichen Zustand, weil so etwas relativ unbeschadet zu überstehen, das ist aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar. Fitness und Glück, das hat’s gebraucht.“