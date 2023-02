Trimmel: „Kabinenparty muss noch warten“

Du wirst den Trainerschein machen. Was reizt dich an diesem Beruf? Welche Trainer haben dich besonders geprägt? Und warum?

Ich werde primär den vollen Fokus auf meine Fußballer-Karriere belassen. Denn ich sehe mich noch viele Jahre in der Rolle als aktiver Spieler. Nach dieser gibt es mehrere Bereiche, die mich am Sportbusiness reizen, deswegen bilde ich mich in einigen Bereichen weiter. Ich habe im Laufe meiner Karriere von jedem einzelnen Trainer viel Input mitgenommen und bin ein aufmerksamer Beobachter. Jeder meiner Trainer besaß/ bzw besitzt gewisse Stärken und diese werde ich für meinen weiteren beruflichen Werdegang implizieren. Jeder Trainer profitiert von seinem Team. Deswegen waren auch die Co-Trainer sehr prägend und wichtig für mich.