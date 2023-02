Zoran Barisic offiziell Rapid-Trainer bis 2024/25!

Barišić hatte den Trainer-Posten am 16. Oktober nach der Trennung von Ferdinand Feldhofer übernommen. Nach einer kurzen Phase in Doppelfunktion übernahm Ex-Profi Markus Katzer zu Jahreswechsel die Agenden des Sport-Geschäftsführers. Als übergeordneter Geschäftsführer fungiert seit Mitte Dezember Vereinsikone Hofmann. Seit Barišić‘ Rückkehr auf die Trainer-Bank fuhr Rapid in sieben Pflichtspielen fünf Siege, je ein Remis und eine Niederlage ein. Ins Frühjahr starteten die Hütteldorfer als Tabellen-Vierter.