Barbara Meier: „Man soll Tradition wertschätzen“

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Wiener Unternehmer und Investor Klemens Hallmann, wird Barbara Meier nächsten Donnerstag im 1. Rang der Wiener Staatsoper Platz nehmen und Hof halten. Zusammen mit einem mittleren bis größeren Star-Ensemble werden sie das Comeback des Staatsgewalzes zelebrieren. Und damit am Stichtag alles passt, sitzt und Luft hat, begab sich das Topmodel in die kundigen Hände von Star-Designerin Eva Poleschinski in deren Atelier in Wien.