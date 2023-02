Innviertel verwandelt sich im März in Biermekka

Am 3. März wird auch der „Vicedominator“ – ein sehr dunkles Starkbier – angeschlagen und erstmals an die Bierfreunde ausgeschenkt. Ein weiteres Highlight wartet dann bereits am 5. März auf alle Besucher: die Biermärz-Mitternachtssauna. An diesem Tag trifft gute Stimmung auf pure Entspannung. Im Freizeitbad Ried warten ein zünftiges Aufgussritual und Biere in der Saunalounge.