Spanische TV-Moderatorin verklagt Holland-Star

„Vaterschaft anerkannt“

Der Anwalt des 63-fachen Holland-Keepers entgegnete im „Telegraaf“, dass es um unterschiedlich hohe Unterhaltsforderungen gehe. „In der Zeit, in der Jasper in Spanien war, hatte er eine kurze Beziehung, und daraus wurde ein Kind geboren. Die Vaterschaft wurde von Jasper freiwillig angenommen und muss nun vor Gericht bestätigt werden. Diese Formalität wird von den Anwälten von Jasper in Spanien übernommen. Dann wird über Alimente gesprochen werden." Nun kommt offenbar neuer Schwung in die Sache ...