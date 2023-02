Wattens bleibt dabei: Ziel ist der Klassenerhalt

Für Mittwoch war ein Training auf Rasen im Gernot-Langes-Stadion geplant, was es in Wattens zu dieser Zeit im Jahr noch nie gegeben hat. „Wenn der Boden nicht komplett zugefroren ist, versuchen wir es. Deshalb haben wir das Training auch auf Nachmittag verlegt“, meinte Silberberger, der bezüglich der Startelf am Samstag in Wolfsberg noch ein wenig unschlüssig war: „Es gibt zwei Fragezeichen. Ich höre da auch auf mein Bauchgefühl. Meistens kann ich mich darauf verlassen.“