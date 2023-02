Canon enthüllt neue Systemkameras und Objektive

EOS R50 enthüllt

An „Smartphone-Aufsteiger“ und Vlogger richtet sich dagegen die neue EOS R50. Sie kommt mit einem 24,2 Megapixel-Sensor im APS-C-Format daher, der Serienaufnahmen mit bis zu zwölf Bildern pro Sekunde sowie Videoaufnahmen in 4K mit 30p ermöglicht. Dabei speziell für die Generation YouTube mit an Bord ist ein Autofokus-Modus für Produktdemos, der automatisch erkennt, wenn vor dem Gesicht Produkte in die Kamera gehalten werden, um dann entsprechend zu fokussieren. Zahlreiche Automatik-Modi und eine intelligente Motiverkennung sind ebenfalls integriert.