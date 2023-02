Alexis Pinturault: Der Papa täuschte sich gewaltig

Am Dienstag ließ nämlich genau dieser Alexis mit Kombi-Gold die französischen Heim-Fans völlig ausflippen, die WM ist aus Sicht der Gastgeber-Nation bereits gerettet. Pinturault konnte sein Glück kaum fassen: „Genau davon habe ich als Kind geträumt.“ In seinem Hotel wohnt während der WM (natürlich) die französische Herren-Mannschaft. Mit einer Ausnahme. Denn Pinturault ist mit Managerin und Ehefrau Romane in ein Chalet umgezogen, um den Rummel so gering wie möglich zu halten.