ORF-„Zyklus“-Panne: „Sie waren das? Tut mir leid“

Zur Vorgeschichte: Nach ihrem Sieg beim Riesentorlauf am Kronplatz vor zwei Wochen hatte Shiffrin gemeint, sie befinde sich gerade in einer schwierigen Phase ihres Monatszyklus. ORF-Kommentator Peter Brunner dolmetschte simultan. Und nicht ganz richtig. Anstatt Shiffrins Monatszyklus zu thematisieren, übersetzte er: „Ich komme nicht einmal dazu, Rad zu fahren, was ich normal jeden Monat mache.“