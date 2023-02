ChatGPT hätte das Zeug zum Google-Entwickler

Neue KI-Tools von Google erwartet

Angesichts des Erfolgs von ChatGPT, das in Sekundenschnelle von einem Menschen kaum zu unterscheidende Texte formulieren kann, steht Google allerdings unter Zugzwang - zumal der Rivale Microsoft beabsichtigt, die Software in seine Suchmaschine Bing zu integrieren. Am Mittwochnachmittag wird der Internetkonzern daher in Paris neue KI-Tools vorstellen, die die Art und Weise, wie Menschen nach Informationen suchen und mit ihnen interagieren, laut einer Ankündigung „natürlicher und intuitiver als je zuvor machen“ sollen.