Kochen für Verliebte im Bachler am Valentinstag

Am Valentinstag wird im Restaurant Bachler in Althofen groß aufgekocht. „Um 10 Uhr treffen sich die Hobbyköche, dann gibt es ein Programm bis 19 Uhr am Abend“, erzählt Gottfried. „Wir suchen verliebte Paare. Am Valentinstag ist die Taube das zentrale Element, auch wir kochen eine gebratene Taube auf. Das macht stark“, meint Bachler, der mit seiner Frau auch beim Slow Food gesundes Essen serviert.