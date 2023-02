Wofür benutzen Sie noch Ihre Handschrift?

Ab 2023/24 soll die „Schulschrift 1969“ an den Schulen auslaufen. Stattdessen setzt man ausschließlich auf die „Schulschrift 1995“. Doch auch von dieser scheinen wir uns immer weiter zu entfernen. Schüler arbeiten zunehmend mit digitalen Geräten wie Laptops oder Tablets. Auch im Alltag wird heutzutage vieles auf digitalem Wege erledigt. Formulare werden online ausgefüllt, der Kalender und die Notizen sind im Smartphone und gratuliert wird per Whatsapp-Nachricht. Wie oft benutzen Sie eigentlich noch Ihre persönliche Handschrift? Gibt es Dinge, die Sie nach wie vor per Handschrift erledigen? Wir freuen uns auf Ihre (digitalen) Kommentare!