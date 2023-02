„Alte“ Schulschrift hat bald endgültig ausgedient

Vom Klassenzimmer in die Geschichtsbücher

Dies sei auch bei der Österreichischen Schulschrift 1969 der Fall gewesen. „Wenn wir ein Klassenzimmer von 1969 mit einem Klassenzimmer von heute vergleichen, hat das nur mehr wenig miteinander zu tun. Während damals die Schülerinnen und Schüler meist mit Schulbuch, Heft und Tintenfass im Unterricht gesessen sind, tun sie das heute mit Tablets und Laptops.“ Wenn die Schule sich ändere, müssten auch die Regelungen geändert werden. „Es ist mir wichtig, dass hier die Verwaltungsstrukturen laufend durchleuchtet und obsolete Regelungen ausgemistet werden. Die Österreichische Schulschrift 1969 ist mir so wie vielen anderen Österreicherinnen und Österreichern noch gut in Erinnerung. Es ist jedoch eindeutig an der Zeit, sie an einem anderen Ort zu verewigen: nämlich in den Geschichtsbüchern.“