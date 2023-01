Was kommt bei Ihnen auf den Tisch?

Es gibt kaum ein verbindenderes Element als das gemeinsame Essen, nicht nur zu besonderen Anlässen. Auch abseits vom Festessen sind unsere Essgewohnheiten etwas, das uns ausmacht und womit wir auch unsere Kultur ausdrücken. Manche von uns essen jeden Freitag Fisch oder bestehen auf den Spinat am Gründonnerstag, andere ernähren sich vegetarisch oder vielleicht sogar vegan. Und in fast jeder Familie gibt es spezielle Rezepte: den Apfelstrudel, den nur die Oma so hinbekommt, das Gulasch mit dem einen besonderen Gewürz oder gar eine ganz eigene kulinarische Erfindung. Was haben Sie für Essgewohnheiten? Haben Sie ein bestimmtes Lieblingsessen, von dem Sie nicht genug bekommen? Folgen Sie einem besonderen Ernährungsstil? Teilen Sie alles rund um das große Thema Essen gern mit uns in den Kommentaren!