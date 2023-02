Aus für Verbrennungsmotor: Schuss ins eigene Knie

Sie sind der Treibstoff der Energiewende und wer sie hat, sitzt auf einem Rohstoffschatz: Mineralien aus der Gruppe der Seltenen Erden werden in Elektromotoren gebraucht. Auch in Windrädern und Akkus stecken sie. Sie sind unerlässlich für die Elektrifizierung des Verkehrs, ein Machtfaktor in der Weltpolitik - aber ihr Abbau ist ein dreckiges Geschäft. Ohne chinesische Seltene Erden geht in der Hightech-Wirtschaft gar nichts. Das Aus für Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 wird die Nachfrage noch ankurbeln.