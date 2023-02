Im weltmeisterlichen Hochgenuss abtauchen

Am Ende geht’s in die Berghütte. Drinnen am Ofen ist es flauschig warm – ein kleiner Génépi-Schnaps und das Käse-Fondue wärmen zusätzlich. Schon jetzt ist klar: Diesen Ausflug wird die Runde nie vergessen! Nach der Stärkung geht’s runter nach Menuires. Vorbei an tollen Hotels und Chalets, die gegensätzlich zu den sterilen 1970er-Bauten in Val Thorens im typischen Stein-Holz-Stil sind. Oft sogar mit Spa-Bereich und eigentlich immer mit direktem Zugang zu den Pisten. Wohl eines der besten Argumente für jene, die sich fragen, warum es dort besser als in Österreich sein soll.