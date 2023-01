Jänner war zu mild, trüb und arm an Sonnenschein

Das Jahr 2023 begann erst einmal extrem mild, denn schon am Neujahrstag registrierte die Geosphere Austria in der voläufigen Monatsbilanz einige Jänner-Rekorde. Die Wetterstation in Puchberg am Schneeberg in Niederösterreich zeigte etwa 19,7 Grad an. Der österreichweite Jänner-Rekord von 2015 mit 21,7 Grad in Graz und Obervellach wurde aber nicht übertroffen. Die zweite Monatshälfte brachte dann normale bis unterdurchschnittliche Temperaturen, besonders auf den Bergen war es deutlich kühler als im vieljährigen Mittel. In Summe war der erste Monat aber überall zu mild.