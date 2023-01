Aufstieg? Schwechat klopft an der 3. Liga an

2018/19 musste die SV Schwechat den bitteren Gang in die Wiener Stadtliga antreten. Jetzt scheint die Elf von Trainer Senad Mujakic am Weg zurück zu sein. Die Braustädter liegen nach dem Herbstdurchgang an der Spitze der Tabelle. Im fan.at-Fußballtalk haben wir uns mit dem sportlichen Leiter Dejan Mladenov über die Zukunft des Klubs unterhalten.