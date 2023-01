Wiesberger kämpft in Dubai um Spitzenplatz

Für ihn und Wiesberger geht die Birdie-Jagd in Dubai beim zweiten Event der hoch dotierten Rolex Series am Sonntag und Montag weiter. Das Turnier musste aufgrund von Wetterkapriolen in Form von Starkregenfällen um einen Tag verlängert werden. In Führung liegen ex aequo Thomas Peters aus Belgien, der Engländer Richard Bland sowie US-Golfamateur Michael Thorbjornsen mit zehn unter Par. Wiesberger ist mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Tuchfühlung.