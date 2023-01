Spüren Sie radikalere Meinungen in Ihrem Umfeld?

Wenn in der Politik radikale Meinungen vertreten werden, kann das auch das Meinungsklima der Bevölkerung verändern. Krieg, eine Pandemie, Klimakrisen und die Folgen dieser Probleme schaffen große Verunsicherung in der Gesellschaft. Parallel dazu finden radikalere, populistische Ideologien in den letzten Jahren immer mehr Zulauf - die Gruppe der Reichsbürger ist ein Beispiel dafür. Wie nehmen Sie das wahr? Spüren Sie derart radikalisierte Meinungen in Ihrem Umfeld? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!