Derby-Kracher: Auf Haie wartet eine Mega-Aufgabe

Da wird es am Freitagabend (19.15 Uhr) in der TIWAG-Arena brodeln. Innsbrucks Cracks treffen im Tirol-Derby auf Leader Bozen, lechzen im vierten Saisonduell nach dem ersten Sieg. Die Südtiroler kommen mit einer imposanten Serie über den Brenner, sind das Team der Stunde in der ICE Hockey League.